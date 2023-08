El conmovedor relato de Silvina Luna en su última entrevista

Lee más: Silvina Luna en San Juan: un recuerdo con doble pasarela

La ex “Gran Hermano” arrancó confesando: “Estoy atravesando un momento crítico, un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”.

Silvina Luna reconoció: “ Hay días que digo ‘no puedo más’ , pero tengo mucha fe, visualizo que voy a ser trasplantada y quiero trasplantarme para recuperar mi vida. Sé que me voy a recuperar, pero mi vida no va a ser la misma de antes”.

En la entrevista, la actriz confesó su intención de ser madre: “Desde hace mucho tiempo quiero formar una familia, es uno de los deseos que tengo. Sueño que cuando me trasplanten pueda tener un bebé o adoptar un niño para devolver todo el amor que me dan a mí. Quiero agradecer a cada persona que me encuentra por la calle y me da palabras de aliento”.

Lee más: El largo calvario de Silvina Luna: mala praxis, diálisis y el trasplante que nunca llegó

En ese punto, Silvina volvió a hablar de su problema de salud: “Hay momentos de aceptación y hay momentos en los que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’ . Pero estoy acá firme de pie y siempre fui una persona de seguir adelante. Ahora siento lo mismo, aunque a veces tenga recaídas de ponerme mal. Pero son más los momentos buenos que busco en el día a día, que son chiquitos, pero busco alegría. Compartir con la gente que quiero me hace muy bien”.