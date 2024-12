El blanqueo del año: L-Gante comentó cómo se inició su relación con Wanda Nara

En medio de todo el conflicto mediático por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, L-Gante estuvo en el stream de Martín Cirio, donde brindó detalles de su relación con la conductora de Bake Off Famosos (Telefe).

Enamorado La inesperada confesión de Mauro Icardi sobre la China Suárez: "Me pongo de novio"

Rompe el silencio Wanda Nara dio su versión del fuerte cruce con la China Suárez: "Me acerqué a..."

Según relató, el contacto inició vía mensajes de WhatsApp y luego en encuentros junto a Wanda, Kennys Palacios, asisten personal de la mediática, y un amigo de él. "Nos quedábamos hasta las 3 o 4 de la mañana... Y siempre charlando. Y yo decía '¿Qué onda? Por teléfono, por WhatsApp, me la re chamuyo, hablamos corte que nos queremos hacer percha y cuando vengo me puede quedar hasta re tarde que no pinta nada'", recordó L-Gante.

Y sumó sobre el primer beso: "Ya a la décima vez que vengo y no pinta ni un abrazo... y por teléfono parece todo lo contrario. Entonces digo 'creo que es hora de activar'".

"Un día se hizo muy tarde y le digo 'che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, pinta que nos quedemos acá a dormir con mi amigo, dónde sea'. 'Sí, vení que te preparo un lugar'. La acompaño y como que ella se hace la boluda y apaga la luz. Y yo dije 'este es mi momento'. Y ahí nos dimos el primer beso".

"Si nos peleamos cuando hice un tema con La China, menos nos vamos a pelear por boludeces"

Luego de su participación en el stream de Martín Cirio, el cantante de cumbia habló con un móvil de Intrusos (América TV). En conversación con Florencia de la V, L-Gante explicó los motivos por los cuales no asistió a la gala de los Personajes del Año que organizó la revista Gente: "Sí, estaba invitado, pero pero me quedé descansando, hablando con mi hermano, comiendo algo…".

Y luego desmintió algún rumor de crisis con Wanda. "Con Wanda estoy bien, olvídate. Si nos peleamos cuando hice un tema con La China (Suárez), menos nos vamos a pelear por boludeces".

"Estoy bien y se siente piola estar bien. Te da ganas de brindarle amor a la otra persona y a la vez darse amor propio", dijo sobre su presente sentimental.

FUENTE: Clarín