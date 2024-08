El actor sanjuanino Nacho Caro fue becado para perfeccionarse en Rusia y busca medios para concretarlo

Él tiene la ilusión intacta y es que no todos los días te avisan de que te han otorgado una beca para perfeccionar durante un mes tu pasión actoral en Rusia. Ahora al sanjuanino Nacho Caro , no ajeno a la situación del país, le toca la complicada tarea de recaudar los medios económicos para afrontar los gastos del viaje y estadía que no están incluidos en esta enorme oportunidad.

A Nacho la confirmación de que había ganado la beca le llegó cuando se encontraba en México presentando junto al grupo Navegantes Teatro las obras ‘La Parte Sumergida’ y ‘Un Jardín en el Mundo’ : “Una amiga me había hablado de esta convocatoria y se me dio por llenar el formulario justo al cierre de tiempo de inscripción y ya están en México me llegó un correo diciéndome que había pasado la primera instancia de selección y que si quería continuar ahora tenía que, a través de Zoom, tener una entrevista y también presentar un monólogo y una canción”.

“Me tocó hacer la entrevista a las dos de la mañana, porque México tiene once horas de diferencia con Moscú, y a la semana me llegó un nuevo email en el que me anunciaba que había quedado seleccionado. Fue puro festejo, pura alegría. Justo estaba con mis amigos del grupo de teatro y automáticamente me puse a avisarle a la familia lo que había pasado”, agregó Nacho, quien reveló que el día 23 de agosto es la fecha en la que tendría que partir de San Juan ya rumbo a la capital rusa, haciendo una escala obvia en Buenos Aires y otra en Dubai.

La beca forma parte del programa InteRussia en cooperación con diversas instituciones rusas tales como Gorchakov Fund, GITIS Internacional y TV BRICS

Las sensaciones del actor sanjuanino

En sus más de 10 años de actor, Nacho ha disfrutado de diferentes y gratísimas experiencias, pero ninguna hasta el momento de tanta envergadura como la que lo llevará a Rusia: “Estoy con muchas expectativas y muchísima ansiedad. Ahora también estoy practicando mucho inglés, ya que me tocará manejarme en ese idioma con gente que también llegará de Irán, China, India, Brasil y Sudáfrica. Junto con Argentina, son todos países integrantes del BRICS”.

“Me tocará ir a estudiar, aprender, conocer Rusia, ver teatro y también hacer una obra con el resto de compañeros de la beca. La idea es que al volver se puede multiplicar todo lo aprendido, poder brindar todo lo estudiado en distintos espacios de San Juan. Así como voy en modo esponja para absorber todo lo que se enseña y proponga, también voy en modo profeta, es decir, es una oportunidad enorme para contar también lo que hacemos acá, poder mostrar nuestro arte ”, añadió.

Las actividades de recaudación y cómo colaborar con Nacho Caro Vera se podrán encontrar en @nachocarolo, @navegantes_lps y @elotrogrupoteatro

En estos días Nacho empezará a realizar diferentes actividades para recaudar fondos y también habilitó el alias nacho.caro para las personas que quieran ayudarlo con donaciones.

“Actuando es el lugar en el que soy yo, donde realmente existo. Soy muy feliz, cuando actúo siento que hay algo que me posee y me llena de alegría. Es muy difícil poner en palabras todo lo que me genera este arte tan sagrado que es la actuación”, concluyo el simpático y talentoso Nacho Caro.