El aberrante motivo por el que More Rial llevará a su papá a la justicia

En ese punto, More Rial reconoció que su papá todavía le da importantes sumas de dinero: “Tengo un hijo de cuatro años. Y si bien me ayuda económicamente, no me da el sustento de todo. Tenga lo que tenga que hacer yo, a mi hijo nunca le va a faltar nada, este o no este Jorge Rial ”.

La joven confesó que, a veces, las cosas se le van de las manos con su papá: “Si vos supieras todos los mensajes que yo tengo de él, ¡espantosos! A mi padre no le gusta nada de lo que me rodea y a mí no me importa, a mí tampoco me gusta su vida y sin embargo me la tengo que aguantar”.

La joven cerró hablando de su situación laboral: “Él no quiere que esté en los medios, pero, así como le pedí que me ponga una clínica estética, no me la quiso poner, que me ponga algo para que yo empiece a facturar (...) Porque yo tampoco voy a ir a trabajar a un supermercado, no hay forma, porque él no me crió para eso. Mi papá no me crió para que yo vaya a laburar a un supermercado”.

Morena Rial, sobre su mala relación con Jorge Rial #ALaTarde | Programa completo (05/06/23)

No tiene paz

Tras brindar su testimonio televisivo, More Rial contó, desde sus historias de Instagram, que llevará a la Justicia a su padre por el episodio del 2018, cuando fue llevada contra su voluntad a una clínica psiquiátrica.

La joven escribió: “¡Espero que no intenten internarme a la fuerza nuevamente, como pasa cada vez que cuento mi verdad! ¡Mi abogado Alejandro Cipolla tiene todas las pruebas de las cosas que digo! ¡Por lo que voy a iniciar acciones legales contra mi papá para los médicos que avalaron esa internación no puedan ejercer más!”.