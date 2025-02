Efecto Furia: Gran Hermano explotó con el rating con la vuelta de la ex hermanita

¿Qué opinó Furia sobre Gran Hermano?

En una de sus primeras intervenciones, Roberto Funes Ugarte le consultó su mirada respecto de los vínculos amorosos de la actual edición. “Nosotros evadíamos un poco eso. Yo fui una de las que pudo tener algo sexual, pero veo que ellos iban al choque directamente y si querían conquistar a alguien lo hacían sin pudor y sin pensar en el juego. Porque te puede traer algunos que otros problemitas”, sostuvo Scaglione al referirse a la relación de Giuliano y Jenifer.

Luego, la doble de riesgo se refirió al impacto que puede tener para la imagen de un jugador el hecho de comenzar una relación dentro de la casa: “Creo que tratar de engancharse con alguien o fingir que estás enganchado o que te gusta, también es traerlo para tu grupo. Pienso que le va a servir para los votos en algún caso. Te pueden gustar todas, pero si sos muy inteligente (Giuliano), tratá de seducirlas, porque ahí dentro de la casa, tener a alguien que te quiera, que te apapache o que esté en ese momento, después sirve para las votaciones”.

En su análisis, Juliana también se refirió a las críticas que recibe la edición actual respecto a la falta de peleas: “La realidad es que veo mucho de las redes y veo que la gente dice que no hay juego. Y en realidad yo lo estoy viendo. Es un juego más pasivo, pero dentro de esto ellos están jugando. Tal vez no es solo llamar la atención con una pelea, lo que está pasando es que están jugando pasivamente, pero lo están haciendo”.

Previo a su regreso al programa, el anuncio de su reaparición generó revuelo entre sus seguidores, ya que Furia había rescindido su contrato con el canal en julio del año pasado, lo que en principio parecía cerrar cualquier posibilidad de regreso. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular en redes sociales, y fue la propia Juliana quien dio una primera pista en su cuenta de X (antes Twitter). Allí, ante el comentario de un seguidor que escribió: “Entra Furia a revivir Gran Hermano, me desmayo”, ella respondió con un escueto pero contundente: “A laburar”, sugiriendo que efectivamente volvería al programa.

furia.jfif

Más tarde, a través de sus historias de Instagram, Scaglione confirmó los detalles de su participación. “No juego con los sentimientos de nadie, dejen de decirme eso”, expresó en un video en el que desmintió las versiones que indicaban que volvería a ingresar a la casa como concursante. “Voy a estar en La Noche de los Ex, no significa que vaya a entrar a la casa ni ninguna otra cosa”, aclaró.

También explicó que este segmento es rotativo, lo que implica que varios ex Gran Hermano irán participando en distintas emisiones. “En esta ocasión se me dio y me toca”, comentó, dejando en claro que su presencia en el ciclo no será permanente.

En la edición anterior, luego de salir de la casa, la relación entre Furia y sus excompañeros no atravesaba su mejor momento. Fue por esa razón que la doble de riesgo no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre los demás participantes de Gran Hermano, y fiel a su estilo, lanzó comentarios polémicos sobre varios de ellos. En una entrevista en Gossip (NET TV), participó en un juego en el que debía definir a cada exconcursante con una palabra o expresión. Sus respuestas no pasaron desapercibidas y generaron reacciones tanto en redes sociales como entre los propios exjugadores.

Uno de los primeros en recibir una crítica fue Bautista Mascia, el ganador de la edición 2023/24, a quien calificó como un “ganador ficticio”, sugiriendo que su victoria no fue legítima o merecida. Manzana, otro de los exparticipantes con quien tuvo conflictos dentro de la casa, fue descrito con la frase “come hamburguesas”, en una aparente referencia irónica a su personalidad o hábitos.

Sobre Lucía Maidana, Furia la llamó “lesbiana cristiana”, aclarando que ellas mismas se referían así en la convivencia. En cuanto a Axel, uno de los primeros eliminados, lo etiquetó como “come huevo”, haciendo alusión a la razón por la que sus compañeros decidieron votarlo en su momento.

En algunos casos, sus comentarios fueron más personales. Martín Ku, conocido como El Chino, fue una de las pocas excepciones en recibir un trato más amigable. “Lo quiero, pero lo odio. Es mi hermano. Yo diría ‘mi hermanito’. Es un bro”, expresó, reflejando una relación de amor-odio.

Sin embargo, con otras excompañeras fue mucho más filosa. A Rosina Beltrán la tildó de “calienta pij...”, mientras que a Denisse González la describió como “un personaje ficticio”, sugiriendo que no mostraba su verdadera personalidad. A Agustina Spinelli, en cambio, la definió simplemente como “furiosa”, lo que algunos interpretaron como una especie de guiño o reconocimiento.

También lanzó frases llamativas sobre otros jugadores, como Licha, a quien apodó “Ken de chocolate”, y sobre Isabel, a quien definió como “cocinerita calentona”. A Alan lo mencionó como “hombre de buen porvenir”, haciendo referencia a ciertos comentarios que se hicieron en el reality sobre su físico.

Por otro lado, elogió a algunos de sus excompañeros, como Flor Cabrera, a quien llamó “laburante”, y a Emma Vich, a quien describió como “iconic”. No tuvo el mismo trato con Zoe Bogach, a quien calificó de “falluta y pasivo-agresiva”, ni con Catalina Gorostidi, a quien mencionó como “rascaolla por 2”, dejando en claro que su relación con ella sigue siendo tensa.

Fuente: Infobae