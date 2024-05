Eduardo Feinmann humilló a una emblemática figura de Telefe

Feinmann arrancó confesando: “Tomamos un café una vez”. El cronista le preguntó: “¿Y no se pusieron muy de acuerdo, no?”. Eduardo fue contundente: “No, tiene valores que no me van, valores personales ”.

El cronista le consultó si alguna vez tuvo un episodio puntual en el que Andy le haya tirado indirectas, y Feinmann aseguró: “Uf, él hacia mí... muchísimas veces, buscá los archivos de CQC”.

Eduardo cerró la charla remarcando que el lavado de imagen que intenta hacer el conductor no lo convence: “No le creo su personaje de buen tipo, ahora”.

Es importante recordar que, en el 2022, Feinmann ya había apuntado contra Kusnetzoff: “Era un notero de ‘Caiga quien caiga’. Recuerdo las maldades que hacía. Hasta Mario Pergolini habla mal de él. Luego me invitó a tomar un café y me dijo que ya no era el joven que era antes. Que había crecido. Que se había arrepentido de cosas que había dicho o hecho sobre otras personas y sobre mí mismo. No le creí nada. Me parece una persona falsa... oscura... horrible. Me ha llamado fascista... facho durante mucho tiempo. Ahí cruzó un límite del cual no se vuelta”.

En ese momento, Andy le respondió: “Creo que una persona culta debería cuidar los adjetivos que usa. No entiendo de qué viene, no hay onda. Yo soy hijo de psicólogos... no sé si proyectó, como cuando proyectás en otros cosas tuyas o qué, pero si él lo dijo, no es un adjetivo que no va conmigo. Pueden bardearme con CQC y todo eso. No es mi mejor amigo Feinmann, ya te lo digo, ya lo sabemos”.