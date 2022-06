Edith Hermida reveló el insólito acuerdo que tiene con su ex

El rumor sobre la separación de Edith comenzó a correrse hace algunos meses cuando ella comenzó a viajar sola, con su mamá o su hija y dejó de lado a su marido Roberto Fernández, conocido como "El Batata". La pareja llevaba 17 años en pareja y producto de su amor nació Amparo, una nena que hoy tiene 10 años.

edith hermida y roberto fernández.jfif Edith Hermida contó cómo se lleva con Roberto Fernández en PH Podemos Hablar.

La historia de amor de Edith, sin embargo, no tuvo final feliz y tras varios meses en crisis confesó en PH Podemos Hablar que ya están separados pero que llegaron a un insólito acuerdo de convivencia. Cuando Andy le hizo la pregunta incómoda, ella respondió sin tapujos.

"Es dudosa. Me voy de vacaciones sola. Convivo con mi ex pero no es mi ex. Dormimos en habitaciones separadas", aseguró ante la mirada de los otros invitados que se quedaron impactados por esta revelación.

LA REVELACIÓN DE EDITH HERMIDA SOBRE SU HIJA

Además de contar los detalles del acuerdo con Roberto Fernández, Edith relató en PH Podemos Hablar cómo es la relación que tiene su hija Paloma con su padre biológico.

“Mi novio tuvo una crisis cuando quedé embarazada. No quería y yo le dije que iba a seguir adelante igual. Nunca me sentí mal. No lo viví como un peso. Era tan feliz con todo lo que me estaba pasando... No se lo recriminé tampoco a él. Después de un tiempo, después de que Paloma nació, quiso conocerla y le dio el apellido. Mantienen un vínculo al día de hoy", dijo.