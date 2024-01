Dura acusación contra Flor Peña en Carlos Paz: sin ropa y borracha

El programa fue a buscar a Flor Peña, quien desmintió la historia: “No hay manera de que me haya pasado algo así, y que la gente no lo filme, porque la gente vive la vida a través del celular. Están diciendo una sarta de estupideces, que te juro que un poco me divierte y un poco digo, che, ¿tanto les estamos molestando?”.

La joven agregó: “La verdad no está bueno porque direccionan a contar algo que no está ni cerca de ser verdad. Porque a veces pasa que se condimenta la realidad. Esto no tiene nada que ver. Es más, mi hijo se quedó hasta el final de la fiesta y yo me fui antes porque estaba agotada. Así que es una mentira absoluta”.

Flor remarcó que, si algo tan tremendo hubiera pasado, seguramente habría fotos o videos: “Yo, peleándome borracha y desnuda, no paso desapercibida. Layús, quedate tranquilo que hubiera sido el escándalo de la temporada”.

La joven cerró haciendo una fuerte advertencia a las personas que impulsan este rumor, dejando en claro que no tiene inconvenientes en llevar todo el tema ante la justicia: “Si tienen imágenes muéstrenlas y sino, aténganse a las consecuencias, esperen una carta documento”.