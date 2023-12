Diego Ramos enfurecido con Andy Kusnetzoff: ¿qué pasó?

En el programa anterior también hubo un cruce cuando encaró al conductor por las preguntas incómodas que hacían sobre su vida privada, intentando hacerlo “pisar el palito”, y anteriormente Andrea Rincón y Belen Francese discutieron durante la grabación por un supuesto malentendido.

Ahora, fue el actor Diego Ramos quien decidió hablar sobre Andy Kusnetzoff y de su trabajo en la conducción del programa que se emite por Telefe. Además, el panelista del programa Mañanísima se refirió a los múltiples escándalos que se vienen viviendo en el ciclo últimamente.

En diálogo con el programa de radio Por Si Las Moscas, en La Once Diez, el actor opinó: "Las charlas esas, esas preguntas se pueden dar naturalmente en una conversación, a veces ocurre por un desfasaje generacional, pero se ve mucho cuando es tan forzado".

Luego, el actor recordó lo que vivió en el programa hace tiempo: "A mí me pasó calcado lo que le pasó a Luciano Pereyra con Luisa Albinoni. Tiempo después Luisa dijo que la había como coacheado, como llevado para ese lugar".

Por último, Diego apuntó contra Andy nuevamente y agregó sin filtros: "La verdad que, entre invitados, forzar esa situación para tirar a un invitado como un pedazo de carne a los leones, me parece llamativo".

"Entendiendo que soy oyente de Andy, que no tiene ningún problema con la diversidad sexual, no entiendo por qué se va para ese lado el tema. Ojo, tampoco sirve enojarse porque me parece un mensaje equivocado, pero si se dice que eso no se hace, no se hace", cerró Ramos.