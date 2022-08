Día de furia para Juana Repetto: se dijo de todo con una seguidora

No le gustó para nada

Sin embargo, no siempre son buenos los comentarios que Juana Repetto recibe y esta semana pasó eso con una seguidora que, muy agresiva, la trató de demente.

Juanita, fiel defensora de dar la teta, aprovechó que esta semana fue la Semana de la Lactancia Materna para hablar de los beneficios que trae a los bebés esta práctica. Fue entonces que la influencer publicó una serie de fotos en Instagram donde se la ve amamantando a sus hijos.

juana repetto 3.png El posteo de Juana Repetto en Instagram sobre la lactancia materna.

“En la #semanamundialdelalactanciamaterna les dejo este carrete llamado ‘Yo dando teta en lugares’. Que alimentar a nuestros hijos en el momento que lo necesiten, donde sea que estemos no sea motivo de miradas ajenas y mucho menos de opiniones que nadie pide. Por menos opinólogos, por más pediatras que promuevan la lactancia materna exclusiva, por menos empresarios vendiendo leche de fórmula con mensajes engañosos para aquellos ‘mapadres’ que quizá no tuvieron la posibilidad de acceder a información de calidad”, escribió la actriz en una de las imágenes donde sale con Toribio, su hijo mayor, frente a un espejo. Ella está parada y el nene está abrazado a su cuerpo tomando teta. Para muchas esta foto fue algo tierno y hasta celebraron el buen ejemplo pero no todas se lo tomaron así.

Juana Repetto 1.png

En una cuenta identificada como @lauraseisdedos hicieron captura de la imagen de Juana y la compartieron con un hiriente mensaje. "6 años tiene el lactante. Internen a esta demente", publicó la seguidora que agredió a Repetto.

Ella no le dejó pasar el exabrupto y arremetió con todo contra @lauraseisdedos. “Esta mujer que dice que me tienen que internar por darle la teta a mi hijo de tres años, le escribe esto que les voy a dejar en la siguiente historia a su propia hija. Como para que sepamos de quién vienen las agresiones y entendamos que si les hablan así a sus hijos... no podemos esperar otra cosa”, escribió indignada Juana Repetto y escrachó a la violenta con su cuenta de Instagram y todo.