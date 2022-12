Después de ser niguneada por Antonela Roccuzzo, Wanda Nara le envió un mensaje a Messi

Wanda Nara no la está pasando bien. Desde que decidió dejar a Mauro Icardi y se la jugó por su amor con L-Gante, todo han sido desilusiones. Primero porque al músico ya lo agarraron con otra y segundo por el ridículo que protagonizó en las últimas horas con Antonela Roccuzzo .

Es que la rubia le dedicó un tierno mensaje a Anto antes de la final de la Copa del Mundo pero la rosarina hizo como si nada, no lo reposteó e ignoró a Wanda, dando a entender que no quiere saber nada con la mediática ex de Icardi. Tal fue la vergüenza que la empresaria decidió borrar la historia dedicada a Antonela.