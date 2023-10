Descubren a Wanda Nara en la casa de L-Gante

Lee más: ¿La madre de Luis Miguel está en Argentina?: confirman una importante prueba de ADN

La periodista Pilar Smith fue la encargada de compartir las fotos y escribió, junto a ellas, varias frases picantísimas: “Wanda ahora en la casa de L-Gante. Ahora en el barrio Don Joaquín”.

La joven indicó que la empresaria visitó al referente de la Cumbia 4.20 el domingo a las 19.07 horas.

"Los vecinos del barrio me dicen que la vieron bajar de su camioneta e ingresar a la casa de L-Gante", especificó Pilar.

Días atrás, L-Gante en una entrevista, el artista contó: “Tuve una sola novia en la vida, después me separé, ya era famoso, ahí como que me apasioné con todo. Después, lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás fue todo de paso, pero tengo varias personas que me han quedado de confianza”.

Consultado sobre cómo se comportó la mediática él mientras estaba preso, L-Gante no ahorró elogios para Wanda Nara: “Se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina, un diez. Contacto no tuve, pero sí estaba hablando. La mejor, no estamos en una relación ni nada”.