Denuncian a un actor de El Marginal por estafas y lesiones

¿Qué pasó con Abel Ayala, el actor de El Marginal?

Al aire por Desayuno Americano (América TV), el panelista contó los detalles del escándalo que protagonizó el actor. "28 de octubre de 2022, según la denuncia, atropella a una persona llamada Leonardo Godoy. Lo atropella en la calle y le dice que él le va a poner un abogado para facilitar todas las cosas", comenzó diciendo.

En el programa de Pamela David, Grabia aseguró que "Leonardo quiso comunicarse con Abel Ayala y el presunto abogado", pero la víctima cree que le mintieron y le dieron vueltas con la intención de que "no pueda hacer ningún tipo de demanda judicial y el caso pueda estar prescripto".

Por este motivo y después de dos años, el cronista de Desayuno Americano (América TV) fue a buscar a Leonardo para que relate la situación, y explicó: "Lo reconocí de entrada. Él venía de allá, yo con mi moto 125 NS nueva, desde Rubén Darío. Yo pensé que iba a pasar de largo, que no se me iba a cruzar porque no me puso guiño. No me dio tiempo a nada, di contra el estribo de la camioneta 4x4 y quedé tirado. Me dijo que me quede tranquilo, que no me mueva. Me daba sueño porque tuve golpe en el pie, en la cadera y la cabeza, se me rompió el casco".

"Me dijo iba a estar todo bien, que confíe en él. Vino la ambulancia y metieron la moto acá adentro (señala el country donde vive el actor) porque en ese momento dio tiempo a que vinieran familiares míos", continuó.

"Me dijo que no interviniera en nada, que lo importante era la salud mía y que él se iba a hacer cargo de todo. Que conocía a un abogado muy bueno y me presentó a Matías Romero, de acá de Moreno", agregó.

Si bien Leonardo tenía la posibilidad de utilizar su seguro, confió en que el actor se iba a hacer cargo de todo, aunque supuestamente no fue así.

"Me quebré la tibia, me fracturé la rodilla y el tobillo. Tuve un golpe fuerte en la cadera que es lo que más me está jodiendo ahora. Quedé en el hospital hasta el otro día. Yo tenía seguro. Él me dijo que deje todo en sus manos, que supuestamente el abogado se iba a hacer cargo de todo, que yo no haga nada. Conozco su historia de vida, miré todos sus capítulos y de todo corazón, me dejé llevar", sentenció.

En respuesta a estas acusaciones, el actor se defendió en sus redes sociales y contó la versión de los hechos, desmintiendo a Leonardo Godoy.

"Como es de público conocimiento, en el día de ayer se me acusó de atropellador, lesionador y estafador de siniestros. Que busco la prescripción de la causa (que ya tuvo veredicto). Que "escandilo con mi fama" y hago perder la razón. Por eso confiaron en mí e hicieron todo lo que no quisieron. Se dio a entender que posiblemente al momento del accidente no tenía seguro, lo cual es falso. Y muchas cosas más...", expresó el actor.

"Un accidente lo puede tener cualquiera. Ante cualquier siniestro a quien debe reclamarse es a la compañía de seguro, no al particular. No cambia si el asegurado trabajó en El Marginal, hay que reclamar al seguro. A menos que no tenga cobertura, quee no era mi caso. Yo denuncié el siniestro en mi aseguradora y se inició un proceso legal como en cualquier caso de accidente", contó.

"El accidentado otorgó un poder que daba facultad a su letrado de representarlo en absolutamente todo: cobrar, demandar, mediar, etc. Paso a dejar algunas pruebas de que el estudio jurídico que representaba al accidentado, recibió transferencias por el pago de lesiones y gastos materiales ejecutados por mi seguro", sentenció el actor.

Abel Ayala mostró las pruebas y confirmó que se hizo cargo del accidente provocado a Leonardo Godoy, algo que la propia víctima no admitió, queriendo instalar una versión equivocada.