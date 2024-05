Darío hizo una fuerte revelación sobre Coti Romero en Gran Hermano y en las redes la trataron de acosadora

Darío Martínez Corti reveló los comentarios subidos de tono que Coti Romero le habría hecho en su paso por Gran Hermano 2023 y en las redes sociales no tardaron en tratarla de acosadora.

“Me volvió loco. No sabía si me estaba boludeando o era estrategia. Empezó, a los dos días, con el temita... por las miradas... Estuvo hinchándome los huevos. Entró a la casa tirándome dardos”, dijo a sus compañeros.