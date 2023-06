Darío Barassi volvió a la TV y se acordó de los sanjuaninos: qué dijo

“Me despertó como el bichito, del hambre y la conquista y así salgo a la cancha. Es como en el oficio del teatro, cuando empezás a ponerle el cuerpo y a hacer pasadas te vas aflojando un poco. Tuve que familiarizarme con el estudio, con la escenografía, con las ocho cámaras y todos los recursos con los que tengo que convivir”, arranca confesando Darío Barassi.

Y agregó: “Creo que disfruté tanto de la conducción porque entendí que conducir también a componer un personaje. Barassi existe desde el 2009, cuando empecé de notero en otro canal, y empezó a forjarse esa personalidad que, obvio, tiene que ver conmigo. No soy muy distinto a lo que ven. Soy más tranquilo, menos agresivo, más empático. Hay determinadas características buenas o malas, que están exacerbadas para construir ese personaje que tiene un 75% de Darío y el resto es la magia de construcción”.

El animador reconoce: “Por suerte tengo una mujer que me baja a tierra, y me dice: ‘En casa sos Darío, anda a cambiar pañales y a pagar el gas’. El personaje me divierte, la gente es muy afectiva conmigo y me encanta entretener”.

Sin embargo, Darío Barassi reconoció que, por momentos, su éxito lo superó: “‘100 argentinos dicen’ me mareó un poquito, fue repensar dónde estoy parado, qué me pasó y en un rol distinto al que yo quería”.

Con respecto a su polémica decisión de ponerle fin al ciclo que lo hizo popular, el sanjuanino reconoce: “Todavía necesito desafiarme en el laburo, y cuando siento que lo hago de taquito y desgranado, pierdo la magia. Y para eso, hubiera seguido siendo abogado”.

Picante, Barassi reconoce: “Quiero conquistar de vuelta las tardes de El Trece. Nadie me habla de números, pero yo quiero hacer 25 de rating, no me conformo con poco y nunca me definió hacer la plancha. Ni como estudiante, ni como pareja, ni en mi vida social”.

En ese punto, Darío reivindica sus orígenes provincianos y los valores que se asocian con las personas del interior: “Soy recontra familiero, soy amiguero, soy pajuerano. Vendo transparencia porque soy transparente en la vida. Por eso no muestro a mis hijas, porque hay ciertos aspectos de mi vida que me gusta que se mantengan en algún lugar íntimo. Siento que a veces abro demasiado, por eso me gusta llegar a mi casa y que todo el universo Barassi esté afuera y respetar esas cositas sagradas de la intimidad”.

El conductor remarca: “Me gusta mucho la vida, estoy contento con la familia, los amigos, la casa y el trabajo. Quisiera vivir este momento por 100 años más, pero sé que el tiempo pasa. Mi hija más grande creció un montón, la bebita ya no es tan bebita, la vida va pasando. No me estreso, pero es un cambio, como cuando te pesás: si pasás de los 120 a los 130, es mejor 129 que 130. Bueno, lo mismo pasa con la vida, por ahí prefería a los 39 y no los 40 que ya suena como la mitad de vida”.

El video de la entrevista donde Darío Barassi habla de su nuevo programa en “Socios del espectáculo”: