Darío Barassi tuvo el gesto más tierno con su mamá y emocionó a todos

El artista arrancó escribiendo: “Mamita, una vez en la vida hay que dedicarle un premio o algo a una madre, porque cierto es que no hay oficio con mayor entrega que ese. Y la mía, no es la excepción”.

El conductor sanjuanino describió a su progenitora de manera contundente: “Guerrera, libre, irónica, graciosa, rebelde, sensible, generosa y única. Mi vieja”.

Y añadió: “Fanática de Barassi conductor, público desde la primera hora de un joven Barassi actor, ponderadora de mis looks y mi corte de pelo, crítica de mi acelere y ácido humor. Acompaña mi carrera de manera silenciosa, pero presente y afectiva”.

En ese punto, Darío Barassi recordó: “Cuenta la leyenda que luego de verme debutar en teatro en Buenos Aires, volví a mi casa y ella estaba en su cuarto con una luz tenue prendida. Me acerqué a ver si estaba bien y ahí estaba la vieja… Pijama celeste, taza verde de café, leyendo o rezando un rosario. Me dijo: ‘Gorito, (sin la d, gorito), que bueno que se dio cuenta hace un tiempo que lo suyo no era la abogacía. Yo me di cuenta hoy, me sentí orgullosa de verlo actuar. La obra no la entendí, pero fui la única, porque todavía escucho como te aplauden. Vaya a descansar’”.

Muy emocionado, el animador sanjuanino confesó: “Y el gorito se fue a dormir contento, no por el reconocimiento de los 15 que fueron al excéntrico de la 18 a verme actuar, sino por el de mi vieja”.

Darío remarcó: “En secreto junta las revistas en las que salgo y recorta notas de diario de papel, las guarda en folios en una carpeta azul que es mi color favorito”.

El conductor nacido en San Juan cerró su emotivo texto confesando que le regaló su Martín Fierro a su madre: “Por estos motivos, entre tantos otros, el Martín Fierro tenía un solo destino en esta oportunidad. Las manos de la mamá del gorito. Te quiero, vieja”.

El texto y la foto que publicó el conductor en su cuenta de Instagram:

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCvHtC9KLB28%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACTCnb1UkRR2aDT8HlCW1nL2g6FCYGlJHOK5lZCpoQt3ZCpum5VKXw0gJi4xC30KkDEtM7AG2b0k0fbD44xRyrBa9qY2pq0u6ZAAU6a8owpkYwGEZBVbgNRx90On022KhrxrmXMl7mS2NoqnoNhf3APZAX9VyLZBZAKnTZC44w2R7ZCAnCpQNWPn3cV9GXIM18AZDZD View this post on Instagram A post shared by dario barassi (@dariobarassi)

Video de la mamá de Darío Barassi haciéndole un reclamo a su hijo: