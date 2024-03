Darío Barassi terminó en terapia de emergencia: qué le pasó

image.png Darío Barassi

La referencia al título del ciclo que encabezaba Iván de Pineda en Telefe puso muy mal al conductor sanjuanino, que se mostró más sincero que nunca: “En ese momento sentí dardos que me pinchaban el corazón, una cachetada de alguna autoridad. Pasapalabra... podría haber dicha palabra. Pasapalabra... Me pasé una hora hablando del suceso Pasapalabra y la nuez de Iván de Pineda”.

El relato de Darío Barassi

Por supuesto, de inmediato los cibernautas le brindaron su apoyo al animador nacido en San Juan: “No te hagas problema, Darío, todos te queremos y creo que esa chica lo dijo inconscientemente, porque en la psiquis queda guardado lo que vemos o las palabras más escuchadas y tal vez ella lo tenía incorporado y su subconsciente lo arrojó ahí, pero sin quererte molestar, solo son palabras y vos SOS un genio, Darioooooo, ¡te amamos!”; “Sos un genio, no me pierdo ni un solo programa tuyo. Me encantan y encima me río muchísimo. ¡Sos de San Juan y eso lo dice todo!”; “Es que sos lindo y culto como Iván”; “¿Sabés una cosa? ¡Sos el Mejor Locutor, LEJOS! Olvida ese comentario fuera de lugar. Vamos, aquí no ha pasado nada. A seguir conduciendo este maravilloso programa”; “Te amooo. No cambies NUNCA esa forma de ser. Como me haces reír y hasta me emociono con tus videos de tus niñas o cómo le hablas al amor de tú vida. O con esa nostalgia y amor cuando recordás a tú mamá. Sos un ser único y muuuy especial”; “No, no, no. ¡Me muero! Iván tiene lo suyo, pero, la gracia, el humor y la dulzura con que escribiste sobre tu esposa, tus hijas y, en su momento, de tu mami, eso”; “Creo que el tema de la nuez de Iván a todos en algún momento nos robó minutos de terapia (al menos con amigas). Jajajaja”; “Fíjate que la mayoría de los que fuimos a participar, claramente no fuimos por la plata (de paso un palito para la producción), sino para conocerte a vos y pasarla genial. Sos muy capo”.