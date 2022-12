Darío Barassi, desde San Juan, le hizo una invitación a Messi y Antonela: la respuesta

La locura mundialista no termina y son millones los argentinos que no paran de pensar en Lionel Messi y la Scaloneta. Uno de ellos es Darío Barassi .

Ahora, con la pareja más famosa de vuelta en Argentina, Darío Barassi fue más allá y les hizo una invitación muy difícil de rechazar.

Desde "el trono", mientras pasa sus vacaciones familiares en San Juan, Barassi no tuvo mejor idea que grabar un video, subirlo a Instagram y etiquetar a Messi y Antonela.

"Leo, Anto, sé que están en Buenos Aires. Para un asadito estamos", arranca diciendo el conductor mientras muestra que el video se grabó desde el baño. "Tengo una parrilla a gas, que me regaló mi mujer para el día de padre porque no sé usar leña, ni carbón. Una piletita chiquita para los pibes y yo no tomo mate pero tomo tereré", asegura Barassi en las imágenes.

Darío Barassi invitó a Antonela y a Messi a comer un asado.

El sanjuanino también aclaró que decidió subirlo a redes porque "las invitaciones se hacen públicas". Tanto Lionel Messi como su mujer fueron etiquetados en el video que generó revuelo entre los seguidores de Barassi.

La que no tardó en reaccionar fue Antonela Roccuzzo que comentó la publicación con tres emojis de carcajada. La propuesta es tentadora pero ¿aceptará Messi?