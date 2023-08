Darío Barassi mostró por primera vez a su hija Inés: las fotos

Dario Barassi con su hija Inés 1.jpg

El conductor sanjuanino agregó: “Tenés la sonrisa más gigante del mundo, y la carcajada más tímida, que siempre va de menos a más. La ternura alcanzó una nueva definición con tu mirada. Esa boca tan perfecta que alberga un sinfín de dientes gigantes que serán el festín de tu ratón Pérez en unos años”.

Dario Barassi con su hija Inés 2.jpg

Muy emocionado, Darío Barassi sumó: “Tus pies de empanadas a los que les haría el repulgue día y noche son mi banquete cada mañana. Tus manitos calentitas y pliégudas (sic) son la caricia que siempre necesito”.

En ese punto, el animador nacido en San Juan confesó: “No sé qué estoy escribiendo, la idea era hacer un posteo deseándote feliz cumpleaños y bajo esa excusa dejar plasmado eternamente todo mi amor hacia vos, pero no puedo más que describirte y babear mientras lo hago. Me tenés loco, me conquistaste, pensé que no tenía capacidad para amar a más nadie en el Mundo y apareciste y partiste todo al medio, haciendo de este universo y de este hombre una mejor versión”.

Dario Barassi con su hija Inés 3.jpg

Darío Barassi agregó: “Inés, te amo. Con locura te amo. Para siempre te amo. Gracias por llegar, te estábamos esperando. Primer año cumplido. Que linda es la vida con vos. ¡Festeja, amor mío, que de eso usted sabe! Por ahora no creo que puedas pensar tus deseos, igual olvídate que en mi listado de pendientes está ocuparme de hacer real y posible todo lo que se te cruce por el corazón y la cabeza”.

El conductor nacido en San Juan cerró diciendo: ”Coma rico, baile mucho, estrene triciclo, grite y robe galletitas. Hoy es su día. Mañana y el resto de los días también, pero shhh, ese es nuestro secreto. Te amo”.