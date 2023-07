Darío Barassi habló de su mal momento y pidió "cadenas de oración": qué le pasa

Alfombra rosa Los looks Barbiecore de los famosos en el avant premiere de Barbie

“¿Y yo no importo? ¿Qué onda? ¡Yo ayer tuve 38 de fiebre y a mí no me escribió nadie!”, arrancó su descargo el conductor nacido en San Juan.

Y agregó, jugando con la autocompasión: “Hace dos o tres días que no voy al baño, y nadie se preocupa. ¡No soy noticia! 38 grados tuve. Estuve con chuchos de frío. ¿Qué onda?, ¿no importo yo?”.

Rápidamente, sus seguidores le dejaron llegar sus mensajes de apoyo, usando también el humor y la ironía. El comentario más festejado fue el de una mujer que sintetizó todo en una frase mortal: “Una cadena de oración para Barassi que hace 3 días que no va de cuerpo”.

Su trabajo en “C.H.U.E.C.O”

Darío Barassi habló del papel que encarna en la nueva serie de Disney para Latinoamérica: “Mi personaje se llama Juan Gustozzi (profesor de música), soy el papá de tres chicos Delfina, Martín y Vicente, quedé viudo hace poco, también casado con una argentina pero bueno, estamos radicados en México. Y tengo una ama de llaves Amanda (Consuelo Duval) que es como un poco el alma de la casa y la que me acompaña en la crianza de estos niños”.

Y explicó: “Estamos en bancarrota radicalmente y aparece una abogada con una herencia de un tío muy querido mío. Giancarlo que tiene nueve millones de dólares para darme, pero con la condición de que cuide a su mascota tan querida, Chueco”.