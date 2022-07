Darío Barassi cruzó a Sabrina Carballo con Majo Martino y lo que pasó fue muy incómodo

Darío Barassi es un éxito con su programa " 100 Argentinos Dicen " y mucho de eso tiene que ver con la espontaneidad que maneja el programa que se emite por El Trece. Sin embargo, no planificar las cosas esta vez le jugó una mala pasada que él supo aprovechar para salir airoso aunque pudo ser mucho peor.

Conocidas por sus violentas peleas en "El hotel de los famosos", Majo Martino y Sabrina Carballo no se pueden ni ver. El reality ya terminó, ellas están afuera pero la guerra continuó en los programas de espectáculos donde se dijeron de todo cada vez que se vieron.

El sanjuanino estaba conduciendo su programa como habitualmente lo hace cuando vio a Sabrina Carballo detrás de cámara. Él, desconocedor de todo lo que había pasado, la invitó a particiipar sin darse cuenta de que ahí estaba su enemiga número uno: Majo Martino.

"Ay, ¿están peleadas? ¡Qué falsa que es!", dijo Darío Barassi que, claramente, no sabía que las dos famosas se detestan. "Está enojada conmigo. No sé qué le pasa", dijo Sabrina visiblemente incómoda. Barassi no lo dejó ahí y la llevó hasta donde estaba Majo para que charlen, la cosa se puso aún más incómoda en ese punto.

"No estamos peleadas. Pasaron cosas. No estoy enojada", dijo Majo Martino y puso paños fríos a la conversación. Todo se distendió y pudieron seguir con el programa normalmente.

¡TENSIÓN! Sabri Carballo apareció en "100 argentinos dicen Famosos" y se cruzó con Majo Martino

El audio que Messi le mandó a Darío Barassi

El pasado 24 de junio, Leo Messi cumplió 35 años y lo festejó a lo grande. Los saludos de famosos y usuarios de redes sociales no se hicieron esperar. Barassi se quiso sumar a los festejos pero le mandó un audio a Antonela Roccuzzo una semana antes. Leo, se tomó con humor el mensaje equivocado del conductor sanjuanino y le respondió:"Gordo faltan como diez días". Un crack adentro y afuera de la cancha.