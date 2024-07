Darío Barassi compartió un recuerdazo de San Juan y emocionó a sus seguidores: "ese solcito de invierno"

Embed - dario barassi on Instagram: "Q material me pasas prima. Te quiero y agradezco Marta. Caricia y puñal lpm. No sé bien porque lo comparto x acá. Me hace bien. Esto fue un domingo en la casa de mis tíos. El video tiene olor a asado, a pasto, se siente ese Solcito de invierno. Q lindo estar ahí. Me mata mi imposibilidad de pararme, estado físico inapto desde siempre, y lo bardera de mi vieja me enloquece . No lo dejen salir!! Que se pare la foca!!! Y el pellizco de cola final. Jajaja. Tan mi vieja y yo todo, humor y complicidad extrema. Cuanto código que teníamos para esto lpm. Vi el video unas 100 veces ya. Me río y me emociono. La extraño mucho. Sabes que pienso vieja?? Te veo y me veo un poco. Soy yo conduciendo mi pgm todas las tardes. Bardero, intentando ser ingenioso, insistente y logrando el objetivo. Parece que es cierto eso de que algo de vos vive en mi. Por suerte. Acá sigue la foca, tratando de pararse. Te amo viejita!! Gracias @barassimartu" View this post on Instagram A post shared by dario barassi (@dariobarassi)

Vi el video unas 100 veces ya. Me río y me emociono. La extraño mucho. Sabes que pienso vieja?? Te veo y me veo un poco. Soy yo conduciendo mi pgm todas las tardes. Bardero, intentando ser ingenioso, insistente y logrando el objetivo. Parece que es cierto eso de que algo de vos vive en mi. Por suerte. Vi el video unas 100 veces ya. Me río y me emociono. La extraño mucho. Sabes que pienso vieja?? Te veo y me veo un poco. Soy yo conduciendo mi pgm todas las tardes. Bardero, intentando ser ingenioso, insistente y logrando el objetivo. Parece que es cierto eso de que algo de vos vive en mi. Por suerte.

El multifacético Barassi, sanjuanino de pura cepa, sabe como llegar a la fibra de todos los que lo acompañan en sus redes, sobre todo por lo genuino de sus publicaciones.

El recuerdo de su San Juan natal, la complicidad con su madre, quien falleció a principios del 2024 tras luchar contra una grave enfermedad, hacen que el apoyo y el cariño de sus fans, no tarde en aparecer entre comentario y comentario.

Un sanjuanino brilló y ganó en el programa que conduce Darío Barassi en la TV nacional:

El programa de concurso “Ahora Caigo”, que se emite por Canal 13, ha capturado la atención de los espectadores, especialmente con la participación destacada del sanjuanino Milton Cuello, quien ha demostrado un impresionante dominio de la cultura general.

Milton Cuello, oriundo de Valle Fértil, se ha convertido en el protagonista del popular juego, donde compite contra otros diez concursantes en batallas de preguntas de cultura general. Cada ronda es una prueba de conocimiento, rapidez y capacidad para manejar la presión. Cuello ha sabido imponerse con su vasto conocimiento y agilidad mental, logrando avanzar en las rondas y eliminando a sus oponentes.

image.png

Entre risas y charla amena, comentarios del Valle y de la provincia, se divirtió con el conductor, otro sanjuanino.