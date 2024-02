Daniel Osvaldo le habría sido infiel a Daniela Ballester: las pruebas que lo comprometen

Pero no todo fue color de rosa en esta novela y en este breve tiempo también surgieron rumores de los otros. Las alarmas se encendieron cuando dejaron de seguirse en las redes. Y si el mundo virtual había sido el terreno en el que hicieron público el juego de seducción, una acción de ese tipo suele ser un indicio claro, si no de ruptura, de algo que no anda del todo bien.