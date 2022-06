Daniel Osvaldo a juicio: la cifra millonaria que debe de cuota alimentaria

Daniel Osvaldo podría ir preso. Si no se pone al día con la cuota alimentaria de los dos hijos que tiene con su ex italiana, la Justicia de ese país podría enviarlo a la cárcel.

Es Elena Braccini la mujer con la que Daniel Osvaldo tuvo a María Helena y Victoria la que lo llevó a juicio. Lo que sucede es que hace meses que el ex futbolista de Boca no paga la cuota alimentaria. En Italia no pagar la cuota alimentaria de los hijos es considerado un delito penal y, es por esto, que si no se llega a un acuerdo Osvaldo podría terminar preso.