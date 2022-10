Dalma Maradona sufrió un grave problema de salud tras tener a Azul

Fue una seguidora la que le preguntó por Instagram: "Cómo es la maternidad de 2???".

Dalma Maradona, muy segura de lo que iba a decir, escribió un extenso texto en el que confesó que no fue para nada placentero el posparto de Azul.

dalma maradona 1.webp

“La segunda cesárea me dejó mal, muy anémica, y recuperar la anemia fue jodido. Es un proceso lento, con una nena de 3 años que demanda mucho y una beba recién nacida que toma teta a libre demanda”, explicó. Y agregó: “Bajé 18 kilos y no tenía fuerza para nada”.

La hija de Diego Maradona tuvo que hacer un arduo trabajo para poder recuperarse de esa cesárea y no lo ocultó. De hecho, un reclamo de Verónica Ojeda porque no contestaba los mensajes tras tener a Azul dejó en evidencia que algo ocurría con la salud de Dalma Maradona.

Dalma Maradona.webp

“Yo no quería saber nada de quedarme internada porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional (porque después me di cuenta de que no me podía levantar por mis medios de una silla)”, contó Dalma.

En la storie de Instagram también agradeció a su esposo por haberla sostenido en un momento tan difícil.

"No hubiera sido posible sin mi equipo del amor marido y @claudiavillafañeok", cerró la joven mamá.