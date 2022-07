Dalma Maradona fue mamá por segunda vez: la primera foto

Azul es la segunda hija del matrimonio de Dalma Maradona con Andrés Caldarelli con quien ya tuvieron a Roma.

Dalma Maradona.webp

La llegada de Azul era muy esperada por toda la familia Maradona y llega tres años después de Roma. En febrero, cuando Dalma anunció que estaba embarazada por segunda vez contó cómo fue el proceso para decidir tener una segunda hija.

“Es una hija muy buscada, como Roma. La verdad es que dijimos ‘este año busquemos tranqui a ver qué pasa’ y quedé embarazada al toque. Muy rápido, pero feliz”, dijo la hija de Diego Maradona en una nota con Intrusos que dio en febrero.

Además, reveló que su marido que es muy fanático de Boca, quería ponerle un curioso segundo nombre a la pequeña pero ella no lo permitió. Andrés Caldarelli quería que la niña se llamara Azul Yoro en honor al club de Diego. Sin embargo, Dalma no quiso que eso ocurriera.

“Eso no va a pasar. No, no, chicos. Yo soy muy de Boca, pero me parece que no hay que castigarla de esa manera. Se está formando un grupo de todos aguantando esa moción, pero no”, aseguró la joven mamá.