Dalma Maradona habló sobre la supuesta demanda a Messi por la marca M10

“Yo no puedo entender quién correría el rumor de que yo le hice juicio a Messi cuando obviamente no es así. No entiendo con qué fin. Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa”, escribió en una de sus stories de Instagram.

La hija de Diego Maradona estalló de furia, inclusive, por aquellas notas que aseguraban que también era Messi elque les había enviado a ella y su hermana una carta documento.

“Nadie, absolutamente nadie que publicó eso, me llamó para ver si eso era cierto. ¿Y adivinen qué? No es cierto. Y eso que dejo pasar miles de cosas que dicen que no son... pero esto es muy fuerte”, se quejó Dalma Maradona.

Además, a Dalma tampoco le gustó que la critiquen porque, supuestamente, no alentó a la Selección y tuvo que salir a aclarar ese punto también. Una locura.

“Y sí, estoy harta. Dicen que no alenté a la Selección cuando claramente lo hice a mi manera, sin querer colgarme de nada y sin caretaje y con una bebé que cada vez que gritaba un gol se ponía a llorar de miedo”, cerró muy enojada.