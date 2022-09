"Cuando compré mi primer bandoneón fue un momento de terror"

- ¿Cómo se está desarrollando este 2022 en lo profesional?

- Está siendo un año muy bueno. Haber grabado con la Sinfónica de Londres ha sido un trabajo enorme que está empezando a dar sus frutos. En dos semanas estoy viajando a Londres a tocarlo con uno de los clarinetistas más famosos del mundo que se llama Julian Bliss. Vamos a tocar en el The Hatfield House Chamber Music Festival con uno de los mejores ensambles de cuerdas de Europa. Es uno de los festivales más prestigiosos del mundo. Después de Londres voy a Corea y Taiwán. La verdad que estoy muy contento con todas estas actividades por el mundo.

- ¿En qué te encuentra trabajando este presente?

- Estoy trabajando en una orquestación para el concierto que tengo en Nueva York en noviembre. Voy a estrenar un doble concierto para chelo y bandoneón que me encargó un gran colega de Hungría. Será un concierto increíble en Manhattan.

- ¿Te afectó mucho la pandemia, alteró mucho tus planes?

- Como a casi todos, la pandemia nos afectó mucho no solo en lo profesional, sino que también en lo personal. Fueron momentos muy difíciles, pero gracias a Dios todo en mi familia están bien. Se cancelaron muchísimos conciertos que tenía en el 2021, inclusive la grabación con la Sinfónica de Londres que ya se había postergado del 2020. Se cancelaron giras por Australia, Alemania, España y otras cosas más.

Edad: 39 años.

Hincha de: Piazzolla.

Comida preferida: Los canelones de ricotta de mi mamá.

Una canción: Tonada del Viejo Amor.

Un libro: La casa de los Muertos de Dostoyevsky .

. Un lugar del mundo: Peng Hu (Taiwan).

Un lugar de San Juan: el Auditorio Juan Victoria.

Frase preferida: Un buen aprendiz aprende de todas las cosas.

- ¿Qué proyectos tenés por delante?

- Estoy trabajando en un concierto de violín para una gran violista americana Rachel Lee. También estoy armando otro concierto para violín y uno para bandoneón, pero aún los tengo que terminar. Además, tengo pensado sacar otro disco el año que viene con una gran violinista Kensou Lee. Afortunadamente el año que viene se viene mucha actividad, con varios conciertos en Estados Unidos y Europa.

- ¿Cuándo te volveremos a disfrutar por San Juan?

- Estuve en julio en San Juan y tengo pensando volver en diciembre, pero esta vez de vacaciones.

- ¿Te acordás exactamente cuándo agarraste por primera vez un bandoneón?

- Es un momento que nunca me voy a olvidar en la vida. Me acuerdo perfectamente. Tengo que decir con la mayor sinceridad que me lo compré con toda la ignorancia del mundo. Pensé que era un instrumento más lógico. Me gustaba mucho el bandoneón, pero no tenía idea en lo que me estaba metiendo. Ese día estaba caminando con mi tío Raúl por la peatonal de San Juan, pasamos por la casa Charles Robins y ahí vi el bandoneón, era viejísimo. Entré y les dije que no tenía plata pero sí una batería. Le propuse hacer un cambio y me dijeron que sí. A los días vino un señor a casa, cargamos la batería en su auto y él me dio una cajita. Fue una sensación rara porque yo le estaba dando una batería enorme y él una cajita chiquitita. Me senté, me puse el bandoneón sobre las piernas y me puso a tocar. Obviamente no sabía nada. Fue un momento de terror, no entendía en lo que me había metido.

- ¿Qué queda de aquel Juan Pablo?

- Creo que queda todo de aquel Juan Pablo. Uno puede crecer, pero nunca puede dejar de ser uno mismo. Es lo más lindo que uno pueda conservar sus raíces, su pasado. He crecido, pero nunca sentí que mi personalidad cambió. Por ahí ahora estoy más ocupado, pero cuando era chico me gustaba salir, pasaba mucho tiempo con mis amigos. Me gustaba mucho jugar a la pelota, los recitales de rock y también tocaba en una banda de heavy metal. Hay muchas cosas que ahora no hago, pero que las sigo llevando en el corazón. Siempre van a formar parte de mí. Cuando viajo a San Juan me encanta juntarme con mis amigos, afortunadamente ahora también tengo muchos amigos por todo el mundo. La amistad es algo que valoro mucho.

- ¿Cómo definirías el camino recorrido junto al bandoneón?

- Ha sido, es y será un camino hermoso, con disciplina, con mucho amor, mucha dedicación y con mucha concentración en lo que uno quiere hacer y conseguir. Cuando empecé a estudiar bandoneón vivía en el Barrio Rivadavia Norte, empecé con escalas, de a poquito, y nunca imaginé que en 20 años iba a estar grabando con la Sinfónica de Londres. Esas cosas se logran con uno se pone objetivos y los va cumpliendo de a poco. Yo me compré el bandoneón y dije voy a aprender una canción. Después me propuse aprender otra obra. Internamente, siempre me proyecté a ser compositor y mi sueño siempre fue tocar con orquestas, pero es fundamental practicar y ponerse objetivos diarios. Después de 20 años, de haber practicado día tras día, salen están oportunidades de tocar con algunas de las mejores orquestas del mundo.

- ¿A tu familia le hablás de San Juan?

- Más que hablarles, lo que más me gusta es llevarla a San Juan. Hemos ido ya dos veces hasta que llegó la pandemia. Mi hija, que tiene 4 años, no tiene ciudadanía argentina y por las restricciones no podía entrar al país. A eso también hay que sumarle que era peligroso moverse. Y la última vez, en julio pasado, vino solo porque fue un viaje loco, con mucha actividad, y no pudieron venir. En diciembre espero ir y disfrutar con ellas de San Juan. La verdad que en algún momento me gustaría hacer base en San Juan y desde allí viajar a todo el mundo. Es algo que está entre los planes de futuro.