Cuál fue el papel de Messi en la escandalosa fiesta de la Selección

La panelista remarcó: “Parece que esta fiesta era la despedida de soltero de Dybala”.

La comunicadora informó que el capitán y delantero del Inter Miami no estuvo presente en los festejos que generaron este inesperado escándalo mediático.

Lee más: Los chats que probarían que Dybala, Di María y Paredes engañaron a sus mujeres en una fiesta con modelos

Todo comenzó cuando la modelo e influencer Carmela Castro Ruiz filtró en sus redes sociales que había sido invitada a una fiesta privada con los convocados por Scaloni para jugar contra Uruguay y Brasil en la doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

La joven subió a sus historias de Instagram una serie de capturas de conversaciones de WhatsApp en la que le ofrecían la posibilidad de asistir a una celebración privada con los jugadores de la Scaloneta.

“Modelos finas y elegantes de B.A Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500″, dice el mensaje que recibió la influencer.

Entre los deportistas que habrían participado en la fiesta los más complicados fueron Ángel Di María, Paulo Dybala y Leandro Paredes.

Carmela remarcó: “Claramente no fui... no me copa... Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovechaba para hacer contenido y chusmearles TODO, pero te sacan el celular antes de entrar a la fiesta pues #todosinfieles”.

Video de “Socios del Espectáculo” hablando de la fiesta prohibida que habrían organizado varios jugadores de la Selección Argentina: