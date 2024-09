Cris Morena Day: una actriz de "Chiquititas" vivió una grave situación a la salida del evento

"Frené en un semáforo y no vi ninguna moto ni atrás de adelante, por eso me impactó tanto y me asusté cuando me reventó la ventanilla. Nunca la vi, se me puso al lado, metió medio cuerpo adentro del auto y manoteó mi celular. Salió de raje y como yo tenía el celular cargándose, no lo podía sacar. Eso fue peor y tuve mucho miedo. Lo tironeó con todo y me lo robó", relató Jimena.

"Mi mayor miedo fue después no poder volver a mi casa porque uso siempre el GPS y no me ubico tanto, entonces estaba abrumada con mi bebé, la sensación violenta del momento y sin saber qué hacer. Decí que estaba relativamente cerca de mi casa y pude llegar derechito", completó. Afortunadamente, ya pudo recuperar la línea telefónica pero perdió todos los recuerdos que guardaba en su celular.

"No me quedó ni una foto ni un solo video del Cris Morena Day porque no llegaron a hacerse la copia de seguridad y perdí todo con el asalto. Igual me quedó todo guardado en la cabeza y el corazón. Estuve dos días sin teléfono y me pareció una eternidad. Quedé muy asustada porque era tarde, casi madrugada y fue muy violenta la situación. Ya ahora tengo un teléfono nuevo y pude recuperar la línea más mis fotos menos todo lo del Cris Morena Day, que es lo que más lamento", cerró Jimena.