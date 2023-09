Coscu sin pelos en la lengua: le dio parejo a Nicki Nicole, María Becerra y La Joaqui

No es la primera vez que el creador de contenidos es polémica en redes sociales con las artistas pero en esta oportunidad decidió realizar un duro descargo. "Me cruce a Nicki Nicole, después de eso y cuando había dicho que el tema me gustaba, pero no me gustaba lo de la ardillita, también se enojó, estaba enojada, no me quiso ni saludar, despues me saludò medio de forma forzada pero esto no termina acá”, expresó en un primer momento.

Para luego referirse al artista mexicano Peso Pluma, a quien vinculan sentimentalmente con la artista rosarina: “Peso Pluma dice sos bebé y nos hace cagar de risa a todos porque acá en Argentina nadie dice sos bebé, es medio raro, la palabra, la frase y yo no me puedo reir porque soy de la escena, soy un tipo serio, no me puedo reir del sos bebé. Si te ofendió te pedì disculpas, okey. No las aceptastes porque ni la leiste ni te importó".

“Me hubiera encantado que nos juntemos y hacer una reacción, después me di cuenta que por ahí vos querías hacer la reacción, pero no te querías juntar conmigo, querias solo hacer la reacción, y bueno ahí está”, le reclamó. “Cuando te necesitan, te llaman te atienden hablamos dos horas pero después no existis, si ustedes van a ser así, está perfecto", agregó.

Posterior a ello apuntó contra Nicki: “A mi lo que me sorprende es que una persona que conoces hace 4 años, se va a las nubes se pega con todo, está re pegada y se olvida de todo, no sos nadie. Eso es caretaje”

En otro fragmento del video, tuvo palabras para La Joaqui. "Ella sintió, pensó, o le dijeron que yo había hecho historias en contra de God Talent porque para mi ella no puede ser jurado. Empezó a bardearme y me mandaba audios muy picantes en el sentido: por eso a vos nadie te banca en la escena, es todas las red flags que un hombre puede tener y a mi me dolió”

El streamer aclaró que "nunca me metí con ella, al contrario, estoy orgulloso de que personas como ella que viene de otro palo y la re luchó tenga la posibilidad de ir un programa líder en argentina".

Para luego reflexionar que los dichos de la artista eran "todas las cosas que pensabas de mí. Porque ya la pensabas y nunca me dijiste porque estaba todo piola, te convenía. Así es últimamente esta escena, me conviene que esté todo piola, no le digo lo que me cayó mal".

"Sobre María Becerra me gustó el 90% de los temas, no me gustó una boludez de una rima y se me malinterpretó y me salen a matar, de verdad. No lo dije para ofender lo dije para hacer un chiste", se explayó en referencia a la artista del genero urbano. Para luego lamentarse: "La conozco hace 12 años, sabe quien soy, sabe como digo las cosas".

Tras el video, Coscu la siguió en su cuenta de Twitter. "No me contesto un mensaje eh pero ahora que hable en stream tengo 6 llamadas perdidas de ella. Así son", lanzó en un mensaje que los seguidores presumen que fue una indirecta para Nicki Nicole.