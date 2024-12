Conmoción por la muerte de un famoso actor de "Vis a Vis"

image.png José De la Torre

José había nacido en 1987 en localidad cordobesa de Montilla, España, donde ahora será despedido con una misa este viernes 6 de diciembre.

De la Torre también había trabajado en "Vis a vis: El oasis", "Servir y proteger", "Amar es para siempre" y había sido parte de un videoclip de Nena Daconte hace más de una década.

Fue en 2020, cuando De la Torre consiguió su papel en "Amar es para siempre" en el rol de Roque en 30 capítulos. También fue modelo para varias marcas importantes y el papel de Iván en "Toy Boy" le dio fama mundial.

image.png

"Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio", explicaba a De la Torre al sitio CÓRDOBA de España. "Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello", afirmaba con alegría sobre su carrera profesional. Con profundo dolor, distintas personalidades españolas despidieron al actor.