Confirman que una histórica conductora volverá a la TV argentina

Además, explicó que "hoy habló con un alto decisor del canal", y le dijo que "está muy avanzada la negociación y que creen que en breve vuelve a la pantalla de El Trece'".

¿Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión?

Acto seguido, la comunicadora expresó que tenía la información de una muy buena fuente, y aclaró: "Juana no, me dice el decisor. Solo Mirtha por ahora. Le pongo '¿septiembre?', porque a mí me había llegado de los pasillos del canal que septiembre, y me dice 'ojalá'".

Por otro lado, la periodista sumó más detalles sobre su vuelta y aseguró: "El dato es que yo le he escrito a Nacho Viale también para confirmar. Lo último que me había dicho es que las negociaciones estaban abiertas con los 3 canales, con El Trece, con América y con El Nueve".

Pese a tener varias posibilidades con distintos canales, la columnista de espectáculos insistió: "Pero ahora yo le diría, le saco el potencial, Mirtha vuelve a la televisión y vuelve a El Trece, lo voy a decir con toda la convicción del mundo. Lo que estábamos esperando".

Qué dijo Marina Calabró sobre el debut de Intratables

La periodista habló sobre la vuelta de Intratables a la pantalla de América TV y fue tajante con Nicolás Magaldi, el conductor del programa. "Me pareció una caricatura de Santiago del Moro", sentenció.

En su clásica columna de espectáculos en Lanata sin Filtro (Radio Mitre), analizó las "luces y sombras" del programa y fue tajante. "Qué difícil... vamos a arrancar por el conductor, Nicolás Magaldi. Lo primero que quiero decir es que a mí me gusta Magaldi, me parece que es un conductor que tiene oficio, que ha sido dúctil para distintos formatos, que ha brillado en la noche de C5N, que ha hecho un trabajo muy complicado en El Show del Problema", comenzó destacando del conductor.

"La verdad es que ayer hizo un trabajo muy desparejo. Por un lado, se nota que vio demasiados tapes de Santiago del Moro o que le han pedido que haga una conducción más al estilo de Del Moro. Me pareció una suerte de caricatura de Santiago del Moro, como si quisiera hacer lo que hace Santiago, que era su impronta, eso no se puede imitar", detalló.

"Estos fueron los primeros 30 minutos de Intratables, fue inmirable definitivamente. Me parece que gran responsabilidad es del conductor y otra buena parte del productor ejecutivo que no lo supo llevar", planteó.

"Esto se lo digo al equipo que labura con Magaldi, es imposible lucirse si el conductor no te escucha. Los que lograron lucirse ayer, que los tengo en las luces, son héroes. No me gustó el trabajo de Magaldi ayer, y rescato a Magaldi que es un excelente profesional, es el peor trabajo que le vi en televisión", dijo.

Por último, Marina Calabró concluyó: "Ha vuelto Intratables y, la verdad, para mi fue, con las excepciones de Reato, Franco, Tartu y el panel en general, que han puesto todo... todo lo demás que vi fue un disgusto".