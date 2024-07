Cómo y dónde fue el encuentro secreto de Tini y De Paul tras la boda de Oriana Sabatini

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a verse, cara a cara, a casi un año de su escandalosa separación. En su programa de radio Mitre , el periodista Juan Etchegoyen dio todos los detalles de lo ocurrido: “Ustedes bien saben que el otro día Tini Stoessel se reencontró con su ex Rodrigo De Paul en el casamiento de Oriana Sabatini y muchos se preguntaban cómo sería esa situación a casi un año de separarse”.

El conductor agregó: “Hoy te voy a contar lo que yo sé sobre lo que ocurrió, porque vengo leyendo a distintos fans ilusionados con una posible reconciliación que, a esta hora, es imposible que suceda , no hay lugar para la especulación por lo menos hoy, mañana se verá”.

Los detalles del encuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Etchegoyen remarcó: “Lo que ocurrió en la boda de Oriana entre Tini y Rodrigo fue lo que tendría que haber pasado hace meses atrás, lo que pasa es que ninguno de los dos quería dar el brazo a torcer en medio de enojos que terminaron con él dejando de seguir a la cantante. A mí me cuentan que Tini y Rodrigo se saludaron en la boda, intercambiaron algunas palabras y luego del casamiento se vieron en el departamento que tiene Rodrigo. No se imaginen cualquier cosa: se juntaron a conversar”.

El periodista expresó: “Se debían una charla como adultos que son, porque la verdad es que en su momento la separación fue tomada de manera virtual, porque no lo hablaron cara a cara y ahora aprovecharon para dejar claras algunas cosas”

El periodista cerró el tema contando: “Y quiero decir algo más: a mí me desmienten categóricamente que se fueron juntos de la boda, quizás abandonaron la boda en el mismo momento, pero se fueron en autos distintos para luego encontrarse en la propiedad del futbolista. Tini le dejó en claro las cosas que no le gustaron y lo mismo Rodrigo, después de esa conversación, ella se fue para su casa y es todo lo que a mí me cuentan que ocurrió”.