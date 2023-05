¿Cómo sigue Jorge Rial?: su médico personal dio detalles

El experto contó que se trató de un episodio complejo, pero se está recuperando bien y dijo que está muy bien atendido. Detalló que llegó a última hora del domingo a Colombia, que pudo visitarlo en la habitación y que pudo conversar con él. "Charlamos un rato largo, la evolución es muy favorable", detalló.

El sábado el conductor se levantó con una molestia y, como tenía antecedentes, fue a hacer una consulta. Allí le adelantaron que iban a practicarle un cateterismo. Los doctores le colocaron un stent y lo sedaron.

"En el momento me contacté con el jefe de la Unidad Coronaria que me dijo que lo estaban llevando a Hemodinamia. Cuando salió de ahí, que tardó una o dos horas, me dijeron que tenía estrechez en una arteria coronaria", relató Capuya.

El periodista sigue en terapia intensiva en el área coronaria y el médico anticipó que si continúa con su evolución podría pasar a una sala común.

Respecto al regreso del conductor de "Argenzuela" al país, su médico agregó que coordinará con los médicos y asistencia al viajero para ver cuándo estará en condiciones de volver: "Hay que ver si requiere alguna cosa más in situ, pero después se va a poder trasladar sin problemas. Tal vez hasta pueda viajar en avión de línea".

FUENTE: Clarín