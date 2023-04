Cinthia Fernández y América TV: ¿la censuraron?

América habría decidido censurar a Cinthia Fernández en Desayuno Americano, Intrusos y A la Tarde a raíz de los picantes cruces que mantuvo con las conductoras de dichos programas.

Cabe recordar que Cinthia Fernández fue tema durante las últimas semanas a raíz el escándalo con sus vecinos en el country por rociar con gas pimienta a menores de edad que vandalizaron la puerta de su casa. Este asunto fue tratado en diversos programas de espectáculos y la mediática se molestó con algunos.

A raíz de esto, el jueves 27 de abril, Marina Calabró contó en Lanata sin Filtro (Radio Mitre) que América habría decidido no hablar más sobre Cinthia en los ciclos conducidos por Pamela David, Florencia de la V y Karina Mazzocco.

"Yo titularía esto como 'censura contra Cinthia Fernández en América'", disparó Jorge Lanata. Y la periodista detalló: "En la tarde de ayer me llega a mi teléfono, en contexto de filtración, una comunicación interna de producción de América. Abro comillas: 'Después de los ataques personales que recibieron Pamela, Flor y Karina, decidieron arriba ignorar todos los temas relacionados a Cinthia Fernández'. Me llegó así como lo estoy leyendo. Es una comunicación de producción, de gerencia de programación para arriba".

"Hablé con las producciones mencionadas y en una, como no pude ver ayer el programa, pregunté si hicieron contenidos vinculados a Cinthia Fernández y me dijeron que no. Pregunté si para hoy tenían algo previsto y me dijeron que no", agregó.