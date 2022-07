Cinthia Fernández "timbera": se grabó apostando y así le fue

No hay vuelta Shakira no quiere ni ver a Piqué y le ofrece millones para llevarse a sus hijos

Cinthia Fernández 1.webp Cinthia Fernández grabó su apuesta en el casino online.

“Estoy muy feliz, gané 18 luquitas”, dijo la madre de Charis, Bella y Francesca y aclaró "obviamente que podés perder pero a mí me tocó ganar".

Teniendo en cuenta la batalla por la cuota alimentaria en la que se encuentra Cinthia con Matías Defederico, es dinero que no le vendrá para nada mal. Sobre todo teniendo en cuenta que su ex le pasa 60 mil pesos por mes para mantener a tres niñas.

Hace unos días, la que también hizo una fortuna apostando en la aplicación fue Tamara Báez. La novia de L-Gante jugó 6 mil pesos y terminó ganando 34 mil. “34 mil pesitos gané, un poquito más”, dijo la joven y aseguró que invertiría todo en su sueño que es tener su propia línea de ropa.

Los problemas económicos de Cinthia Fernández

La panelista de Momento D no está atravesando un buen momento y hasta se sumó a una plataforma de contenido para adultos para poder hacer más dinero y mantener a sus hijas. Matías Defederico, su ex, no aporta lo que debería y le pasa 113 mil pesos menos de lo fijado por el juez para las nenas. Como si fuera poco, el exfutoblista ha pedido una reducción e cuota alimentaria porque asegura que no le alcanza para lo que la vedette pide.