Cinthia Fernández rompe el chanchito y le regala un juguete valuado en $100 mil a su hija menor

La que puede puede y la que no critica. Eso Cinthia Fernández lo tiene muy claro y, por eso, no teme mostrar los lujos que se da ella y sus hijas con el fruto de su laburo.

Francesca pidió un camión de helados para sus muñecas que es importado y no se consigue en jugueterías del país. Por eso, Cinthia Fernández hizo que se lo traigan directo de estados unidos.

Cinthia Fernández 1.webp

El camión que viene con todos los accesorios se consigue en verde agua y rosa. Para Francesca eligió el color rosa.

El juguete que mide 62.5 cm de largo por 31.5 cm de ancho y 53 cm de alto cuesta entre $120.000 y $200.000 si se compra a través de Mercado Libre.

cinthia fernández 2.webp

Cinthia, sin embargo, aprovechó uno de sus canjes y lo hizo traer directo desde Estados Unidos por un precio mucho más económico. De paso arrobó a la empresa amiga que le consiguió el producto.

En sus stories de Instagram, la panelista de Momento D mostró el increíble juguete para Francesca.

“Fran me pidió este camioncito y sale un huevo y medio acá, y afuera estaba recontra regalado. Yo pedí un camioncito y me llegó un tanque. No sabía que era tan grande”, contó en sus redes sociales mientras mostraba el costoso capricho de Franchu.