"Hay que rezar", el desesperado pedido de Cinthia Fernández por su hija

Francesca estuvo dos días internada y fue dada de alta este miércoles pero, a las pocas horas, volvió a vomitar y la panelista de Momento D teme que tengan que mandarla de vuelta al hospital.

En un audio que envió al programa donde trabaja, Cinthia Fernández dio detalles del estado de salud de su hija y aseguró que está muy angustiada porque la nena no se recupera.

“La verdad es que anoche vomitó a las 2 de la mañana, la llevé a la clínica que está dentro del hotel. Pero la verdad es que no sé por qué la llevo porque me estoy manejando con los pediatras de Buenos Aires”, reveló Cinthia.

La nena estuvo algunas horas en buen estado de salud y pudo disfrutar algo de la playa y pileta con sus hermanas pero volvió a enfermar y la bailarina está muy preocupada.

“Desde las 9 de la mañana hasta ahora no volvió a vomitar, pero está tirada y duerme todo el día. Si no vomita, la llevamos bien, pero si no hay que volver a internarla, así que averigüé por otra clínica porque a la otra no la vuelvo a llevar. Hay que rezar, qué sé yo”, dijo muy angustiada Cinthia Fernández.

Es que Francesca ya está en el hotel con su mamá, su abuela y sus hermanas pero se la pasa acostada porque su estado no es bueno. Dese Argentina, Matías Defederico decidió dejar de lado sus conflictos legales y le ofreció a la madre de sus hijas viajar a Punta Cana para acompañarla en lo que necesite.