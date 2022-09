Cinthia Fernández revela el doloroso motivo por el que sus hijas no quieren estar con Matías Defederico

Las cosas están cada vez peor enre Cinthia Fernández y Matías Defederico . Charis, Bella y Francesca , las hijas que la expareja tiene en común, están en medio de toda la situación y no la pasan para nada bien.

Había un dato que no conocíamos hasta ahora y que se encargó de ventilar Cinthia Fernández . Es que las vacaciones de la panelista junto a las tres nenas y la enfermedad de Francesca hicieron enojar a Defederico que ahora demanda a la madre de las niñas por no haberle informado sobre el viaje.

Cinthia no quiere que las chicas vean a Matías Defederico y él le revocó el permiso para sacarlas del país. Están dispuestos a hacer lo que esté a su alcance para perjudicarse mutuamente.

Esta vez la que habló fue la panelista de Momento D que, en diálogo con Intrusos, contó por qué Francesca no quiere quedarse a dormir en la casa de su papá desde hace más de un año. Florencia de la V le preguntó: "¿Cuál de las nenas es la que no lo quiere ver?".

"Francesca, la que estuvo internada. Hace un año que no se queda a dormir en su casa", reconoció Cinthia Fernández.

Los panelistas de Intrusos quisieron indagar más sobre los motivos de esa ruptura entre padre e hija. Cinthia no se anduvo con rodeos y contó todo.

"Porque un día ellas fueron al campamento de la colonia. Él me dijo 'las quiero retirar y que se queden a dormir'. Le dije que sí. Las nenas van a dormir. Yo había salido a comer con mi mejor amiga. Tipo una llego a casa y suena el teléfono. Cuando veo que era ella, dije '¿qué pasó?'. Me llamó llorando y escondida", contó Cinthia.

Francesca escuchó una charla de Matías Defederico con amigos, donde defenestraban a la panelista y no pudo soportar cómo hablaban mal de su madre. "Ella me dice: 'Escuché a papá que dijo estoy y esto de vos'. Dijo barbaridades de mí. Él estaba con gente. Entonces, Fran me dijo 'te extraño, quiero estar con vos'", cerró muy impactada Cinthia.