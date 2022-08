Cinthia Fernández explotó en Instagram y tiró contra todos: "Son unas resentidas"

Se sabe que Cinthia Fernández tiene muy pocas pulgas. De vacaciones con sus hijas en Bariloche, la panelista de Momento D tenía unos días para relajarse y disfrutar. Sin embargo, recibió críticas de sus seguidores en redes sociales y ella no tuvo otro remedio que salir a responder por Instagram . Picante como siempre.

No le calienta nada

La vedette está pasando tremendas vacaciones junto a Charis, Bella y Francesca. Si bien las niñas ya deberían haber regresado al colegio, ella decidió hacerlas faltar unos días para que puedan disfrutar en familia. En Instagram no le dejaron pasar esto a Cinthia y, como la moda es juzgar la maternidad de otras mujeres, salieron a tratarla de mala madre. Terrible.

Ella, que podría haber dejado pasar los comentarios malintencionados, no se aguantó y estalló en sus stories respondiendo y escrachando a cada uno de los que la criticaron.

"¿Por qué no se van a cag...? En mi profesión, te vas cuando te dan los días, cuando podés. Muchas veces no se pueden elegir las vacaciones y soy la peor madre del mundo, lo sé, y me encanta. Hago lo que puedo", lanzó Cinthia Fernández en un video que publicó en sus stories. A la panelista se la pudo ver muy enojada por los comentarios de algunos de sus seguidores.

"Ocúpense de la educación de sus hijos todas estas manga de resentidas y envidiosas. Me tienen envidia. Les voy a decir que vine acá con la mía, con mi plata. No se la debo a nadie”, cerró muy enojada. Es que hubo quienes la criticaron y le recordaron que le reclama cuota alimentaria más alta a Matías Defederico pero se va de lujosas vacaciones con sus hijas. A esto, ella respondió que "reclama lo que corresponde como padre aportar, los derechos de mis hijas". Caso cerrado para Cinthia.