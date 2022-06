Cinthia Fernández acusó a la madre de Matías Defederico de bruja: "Vivía haciendo gualichos"

Irreconocibles No vas a poder creer cómo era la cara de L-Gante antes de los tatuajes: mirá

La ex suegra de la panelista hizo duras acusaciones. Dijo que Cinthia había querido abortar a su última hija y que el ex futbolista nunca la amó. Ahí fue cuando la vedette enfureció y ahora asegura que le quitará a Analía "hasta las ganas de vivir".

“Ella dice que quise abortar a mis hijas… Usted pasó el límite, señora. Usted que me quemó la cabeza para que yo aborte a mi hija”, se despachó Cinthia Fernández en un móvil de A la Tarde.

Cinthia está decidida a llevar a su ex suegra a la Justicia para que responda por todo lo que dijo. “Usted es una nefasta, señora, al decir que mi tercera hija le cag… la carrera a su hijo. Voy a sacarle hasta las ganas de vivir. En la Justicia, no se preocupe que de usted me voy a encargar y la vida también”, remarcó.

ex suegra.webp

Las declaraciones que hizo luego, sin embargo, dejaron a todos impactados. Es que no todo terminó ahí y la panelista acusó a la madre de Matías Defederico de ser bruja. “Usted, la que puso un fémur de hueso humano en la puerta de mi casa porque vive haciendo gualichos con ese señor Tata. ¿O no?”. Entraba al living de su casa y su exmarido estaba degollando gallinas. ¿Usted, señora?”, dijo a los gritos Fernández.

Cinthia Fernández, contra su ex suegra: "Señora, pasó el límite"

POR QUÉ SE PELEARON CINTHIA FERNÁNDEZ Y MATÍAS DEFEDERICO

El conflicto entre la panelista y el deportista comenzó apenas decidieron poner punto final a su matrimonio. Mientras estuvieron juntos tuvieron a Charis, Bella y Francesca pero luego todo se desmoronó. En algún momento parecía que todo estaría bien entre los ex pero ella comenzó a reclamar una justa cuota alimentaria por sus hijas y eso no le gustó nada al progenitor.

Ahora, ella lo denuncia porque él le pide que le pague alquiler por la casa que habita con sus hijas y porque además pidió una reducción de la cuota alimentaria.