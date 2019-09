¿Sos un fanático de la tecnología? Mirá los 9 documentales que podés ver en Netflix

El documental está en un buen momento, si bien no es oro todo lo que reluce. Con todo, el nivel es bueno en general y podemos encontrar desde películas documentales a series documentales de prácticamente cualquier tema que puedas imaginar.

Y si bien Netflix empezó su andadura por el universo documental con series de crónica negra tipo Making a Murderer o The Confession Tapes, línea de actuación que sigue con títulos más recientes como Evil Genius o El caso Alcàsser, en la actualidad el catálogo de documentales originales y de otras productoras abarca cualquier género y subgénero.

Así que si eres un techie, te consideras geek o gamer o simplemente te interesa saber qué nos depara el futuro o qué avances tecnológicos están ya entre nosotros, te proponemos una lista de documentales de tecnología que encontrarás en la plataforma Netflix.

El Gran Hackeo (2019)

Muchos se sorprendieron cuando salió la noticia de que Facebook había estado traficando con nuestros datos personales vendiéndoselos a otras empresas. Pero es algo que lleva sucediendo desde el primer momento en que rellenaste un formulario en internet o te creaste un perfil en tu red social favorita.

Este documental trata precisamente esa fuga de información de la que participamos en ocasiones sin darnos cuenta y de las repercusiones que puede tener este tráfico de información virtual en el mundo físico que nos rodea.

Playing Hard (2018)

Seas o no un jugón, seguramente conozcas el título For Honor de Ubisoft, un juego de acción en tercera persona que nos introduce en la piel de caballeros medievales, samuráis, vikingos y guerreros chinos.

Pues bien. Este documental nos acerca la figura de uno de sus principales creadores, Jason VandenBerghe, que nos explica cómo durante cuatro años movió cielo y tierra para crear un juego sobre honor en la batalla.

The American Meme (2018)

Quién iba a decirle al biólogo y divulgador científico Richard Dawkins que su concepto de meme iba a tener tanto éxito en internet y en nuestra cultura actual. Sin embargo, el título de este documental es un juego de palabras y una excusa para hablar sobre las redes sociales y, en concreto, sobre cuatro nombres importantes como son Paris Hilton, Josh Ostrovsky, Brittany Furlan y Kirill Bichutsky.

Si no conoces a tres de los cuatro nombres no te preocupes, no eres el único. Sin embargo, en este documental conocerás como es su vida dentro y fuera de Instagram, Facebook y Twitter.

AlphaGo (2017)

Cuando una computadora venció al ser humano jugando al ajedrez, muchos se consolaron pensando que un ordenador nunca podría derrotar a la humanidad jugando al Go, un popular juego de mesa de origen chino y que según sus defensores requiere mucha más pericia que el ajedrez.

Este documental muestra cómo el equipo detrás de DeepMind, división de Google dedicada a la inteligencia artificial, trabaja para perfeccionar su IA en colaboración con uno de los campeones mundiales de Go. Mejor no desvelo cómo acaba.

The Mars Generation (2017)

A camino entre la frontera que separa la ciencia de la tecnología, fina y difusa, este documental habla con expertos y jóvenes que tal vez en el futuro sean los primeros en llegar a Marte.

¿Estamos preparados tecnológicamente? ¿Tenemos la maquinaria necesaria? ¿Y si es así, estamos preparados como seres humanos cultural y emocionalmente para salir del planeta Tierra?

Lo and Behold (2016)

Del futuro al pasado. ¿Cómo empezó todo? A pesar de lo que vimos en la serie Los informáticos (The IT Crowd), internet no es una caja con una luz parpadeante, pero siguiendo con el referente, sí que se creó en una habitación.

Lo and Behold nos cuenta cómo empezó esta aventura y cómo ha llegado a nuestros días. Su propio director entrevista a Elon Musk, Bob Kahn o Kevin Mitnick, entre otros y trata la influencia de internet y la tecnología en nuestro día a día.

Lamentablemente, en algún fragmento da voz a personas a las que les falta un hervor o no fueron a clase de ciencias en el colegio, cayendo en la demagogia. Pero, en general, se deja ver.

Silicon Cowboys (2016)

Si te apasiona la historia de la tecnología, disfrutarás con este documental que recuerda mucho a la serie Halt and Catch Fire, y es que Silicon Cowboys nos habla de cómo Compaq, una modesta fabricante de computadoras, quiso hacer frente al todopoderoso IBM en el campo de las computadoras domésticas.

Print The Legend (2014)

Hemos hablado de inteligencia artificial, videojuegos, internet, redes sociales y no podía faltar la impresión 3D. Hoy en día ya está trabajando en la impresión de tejidos orgánicos y te sorprendería de lo que da de sí esta tecnología.

Este documental nos habla de cómo empezó todo y de cómo ha ido evolucionando este sector a velocidad de vértigo y con una competencia feroz.

Indie Game The Movie (2012)

Para terminar esta selección, otro título dedicado a los videojuegos, pero en vez de hablar de un gigante como Ubisoft, este documental se centra en los artesanos del videojuego, el sector indie.

Gracias a Indie Game The Movie veremos prácticamente en primera persona todo el proceso de creación, producción y venta de un juego desde el punto de vista de sus creadores independientes. En concreto, conoceremos a las mentes que han dado vida a Braid, Super Meat Boy y Fez.