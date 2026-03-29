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El actor sanjuanino de Netflix visitó la Difunta Correa y compartió su devoción

Rodríguez mostró su conexión con la provincia en uno de los sitios más emblemáticos. El artista, con proyección internacional, volvió a sus raíces en San Juan. Su visita generó repercusión entre seguidores y sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En medio de su crecimiento internacional, Martín Rodríguez volvió a sus raíces. El actor sanjuanino visitó este fin de semana la Difunta Correa, uno de los puntos más emblemáticos de la provincia, y compartió en redes sociales su devoción y agradecimiento por el momento vivido.

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La figura, que viene consolidando su carrera en producciones de alcance global, recorrió el parador renovado del santuario y disfrutó de la oferta gastronómica del lugar. Durante su visita, cenó en el restaurante Algarrobo Difunta Correa, un espacio tradicional elegido por peregrinos y turistas.

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Desde sus redes, Rodríguez resumió la experiencia con una palabra cargada de sentido: “Gracias”, dejando ver su conexión con el lugar y con sus orígenes.

Martín Rodríguez logró en los últimos años posicionarse en el escenario internacional gracias a su trabajo en cine y plataformas de streaming. Su salto más fuerte llegó con su participación en “Griselda” (2024), donde interpretó a Jorge “Rivi” Ayala, el sicario del personaje de Sofía Vergara, rol que lo puso en la escena global.

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También formó parte de “En el barro” (2025), dentro del universo de El Marginal, con un personaje exigente que reafirmó su crecimiento actoral.

Entre sus trabajos anteriores se destacan su participación en “Revolución: El cruce de los Andes” (2010), junto a Rodrigo de la Serna, y “El cuarto de Leo” (2009), uno de sus primeros proyectos con proyección internacional.

Un regreso con identidad

Más allá de su presente en la industria audiovisual, el paso de Rodríguez por la Difunta Correa volvió a mostrar el fuerte vínculo que mantiene con su tierra.

Entre el turismo, la fe y la emoción, el actor dejó una imagen que rápidamente conectó con los sanjuaninos: la de un artista que, pese a su proyección global, sigue volviendo a casa.

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