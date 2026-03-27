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Reality

Gran Hermano al rojo vivo: el beso de cuatro que encendió la pantalla

Danelik Galazan, Luana Fernández, Brian Sarmiento y Franco Zunino protagonizaron una escena hot en el canal de la familia.

Por Agencia NA
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La casa de Gran Hermano: Generación dorada elevó su temperatura durante la última prueba semanal cuando, en un momento inesperado, sus participantes decidieron desafiarse y "jugar" con besos, elevando la tensión sexual entre ellos.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el desafío semanal consistía en mantenerse parados en una plataforma sin caerse. En esta oportunidad, los protagonistas fueron Danelik Galazan, Luana Fernández, Brian Sarmiento y Franco Zunino.

Cuando la alarma sonó y los hermanitos se posaron arriba de la plataforma con tan solo centímetros de distancia entre ellos, la tensión se elevó. Sarmiento fue quien decidió romper el hielo con una propuesta que nadie vio venir.

“Ey, ¿nos transamos entre los cuatro?”, lanzó el exfutbolista. Aunque al principio todos quedaron completamente atónitos, Danelik subió la apuesta: “Podemos hacer piquito escalera…”. Los cuatro aceptaron y sellaron su cercanía con un piquito.

Sin embargo, Danelik quedó disconforme con la proporción del beso de cuatro y señaló que Luana y Brian “se habían besado más”, por lo que en venganza se besó con Franco.

La tensión subió un escalón más cuando comenzaron a besarse todos entre ellos, para equiparar la supuesta desproporción. En un punto cómico de la situación, terminaron brindando el consentimiento frente a las cámaras.

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