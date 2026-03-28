Murió un querido y conocido actor de Volver al Futuro

El mundo del cine está de luto : murió James Tolkan , recordado por interpretar al implacable profesor Strickland en Volver al futuro y por sus icónicos papeles en clásicos de los ‘80 .

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Según informó un portavoz cercano a su familia , el actor falleció a los 94 años en Saranac Lake, en el estado de Nueva York, durante la noche del jueves. Sin embargo, la noticia recién trascendió públicamente en las últimas horas, generando conmoción entre los fanáticos .

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Tolkan dejó una huella imborrable en Hollywood con personajes de carácter fuerte y presencia inolvidable. Además de su papel como el estricto director Strickland —uno de los más recordados de la saga—, también participó en Top Gun y en Masters of the Universe, donde interpretó al oficial Lubic.

En redes sociales, distintas cuentas dedicadas al cine lo despidieron con mensajes cargados de emoción, destacando su legado en películas que marcaron época.

Dueño de una presencia única en pantalla, James Tolkan supo ganarse el cariño del público con personajes duros pero memorables, que aún hoy siguen vigentes en la memoria colectiva.

Fuente: CIuedad