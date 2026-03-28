Gran Hermano: se accidentó Andrea del Boca a días de su reingreso a la casa más famosa

A pocos días de su reingreso en Gran Hermano (Telefe), Andera del Boca volvió a preocupar a sus fans al sufrir un accidente dentro. El momento generó inquietud entre los fanáticos, quienes temen por la continuidad de la actriz tras reincorporarse al reality luego de superar problemas de salud.

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Andrea del Boca sufrió una leve caída en el patio del programa mientras conversaba con otros participantes, poco después de haber regresado tras recibir el alta médica por presión alta. La artista se encontraba recostada sobre una reposera cuando, de un momento a otro, su respaldo se deslizó, generando que su torso cayera con fuerza.

La transmisión fue interrumpida y, aunque no se difundieron imágenes del desenlace, el incidente se viralizó rápidamente y alimentó las especulaciones sobre una posible nueva salida de la concursante.

El momento del accidente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, generando comentarios diversos entre los seguidores del reality. Frases como “No se ve el momento del golpe” y “Andrea... qué pésima actriz. Esta quiere irse” reflejaron tanto preocupación como ironía. Otros usuarios sugirieron la necesidad de realizarle estudios médicos y criticaron la calidad de los muebles de la casa.

La incertidumbre sobre el estado de Andrea del Boca profundizó las conjeturas. Comentarios como “Que salga a ver un brujo urgente. No puede tener tanta mala suerte” pusieron en evidencia la inquietud general.