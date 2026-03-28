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Crece el escándalo

Duki habría tenido un ataque de celos al filtrarse los supuestos chats de Emilia Mernes

A pesar de que él salió a apoyar a su pareja hace unos días, ahora se conoció esta situación al enterarse que Mernes supuestamente intentó seducir a los jugadores albicelestes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El caso Emilia Mernes ha dado que hablar y mucho. En los últimos días se conoció que su pareja, Duki, salía a apoyarla en esta situación terrible, pidiendo por favor que paren. Ahora se conoció que el cantante habría tenido un ataque de celos tras la filtración de los supuestos chats de su pareja con algunos jugadores de la Selección a los que trató de seducir.

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Qué dijeron de Duki y Emilia Mernes en los medios nacionales

Según revelaron en televisión, el cantante habría reaccionado con angustia tras enterarse de versiones que vinculaban a su pareja con un futbolista de la Selección Argentina.

La información fue difundida por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde expuso detalles del supuesto detrás de escena que se habría vivido puertas adentro de la pareja.

“Han pasado muchas cosas en estos días que de a poco te voy a ir contando pero primero voy a arrancar con lo urgente. El tema ya para mí no es Emilia y Tini sino Emilia y Duki”, comenzó el conductor.

“Me ha llegado información privilegiada en las últimas horas y sobre todo hoy temprano que me da cuenta de una situación que se vivió entre la pareja en estas últimas horas. No hablo de separación, lo digo antes por las dudas pero sí un cortocircuito”, explicó Etchegoyen.

El comunicador aseguró además que la reacción del trapero fue inmediata. “A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, sostuvo.

Según su relato, el artista habría decidido hablar directamente con su novia para aclarar la situación. “A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, agregó.

Fuente: Ciudad

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