¿Cómo murió Mya-Lecia Naylor, una estrella juvenil de la BBC?

Este lunes, el informe forense fue terminante: Mya-Lecia Naylor, la actriz de 16 años que protagonizó varias tiras infantiles para señales tan prestigiosas como la BBC, se ahorcó.

El deceso se produjo en una carpa anexa a su vivienda.

Los padres aún no pueden creer lo sucedido. ""De verdad creo que ella no quería hacerlo", dijo el padre de Mya-Lecia, Martin Naylor, al Tribunal Forense del Sur de Londres. "No era ella misma… Estaba estresada por los exámenes", añadió.