¿Sos fan de Mindhunter? Hay un notición para vos

Netflix todavía no confirmó la renovación de Mindhunter, pero con las reacciones tan positivas que tuvo su segunda temporada a poco días de su estreno, sólo parece haber un camino posible.

Su creador, David Fincher, tiene muy en claro los planes para el show. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor Holt McCallany (Bill Tench) compartió una pequeña charla que tuvo con el productor y guionista:

"David Fincher dijo: ‘Escucha, ¿estás listo para hacer esto por cinco temporadas? Porque incluso si la cago, van a ser cinco temporadas, y no pienso cagarla’. Así que me gusta pensar que va a seguir, mientras David siga interesado en contar esta historia en particular".